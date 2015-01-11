На уборке улиц в Озерске задействовано 36 единиц техники

В настоящее время содержанием улично-дорожной сети в Озерске занимается один подрядчик – ИП Вострякова. Контроль за качеством уборки ежедневно осуществляется специалистами УКСиБ. Задействовано 36 единиц техники. В посёлке Новогорный зимней уборкой занимается МУП «ЖКХ посёлка Новогорный», в распоряжении которого семь единиц техники. По информации управления, на сегодняшний день почищены: ул. Дзержинского, с парковки и остановочных комплексов на ул. Матросова убраны валы снега, также снег вывозится с ул. Монтажников, почищены ул. Октябрьская, пр. К. Маркса, пр. Ленина и пр. Победы.

Накануне грейдер работал в старой и новой частях города, в частности, на ул. Промышленной. Сегодня планируется уборка на ул. Семёнова, особое внимание будет уделено ликвидации колейности и наката. Дорожные службы обращают внимание на то, что уборка улиц с односторонним движением затрудняется оставленным на обочинах личным транспортом, в частности, речь идёт о переулке Связи, ул. Калинина и ул. Верхняя. Объявление о проведении уборки на улицах с односторонним движением будет размещено в СМИ дополнительно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49584/