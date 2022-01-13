Афиша на 15-16 января

Немного отошли от праздников..и потихоньку вливаемся в обычный режим.

А афиша Озерска продолжает радовать событиями и мероприятиями!

Озерск и его окрестности

Все выходные

Горнолыжный комплекс Егоза

Суббота и воскресенье .... с 10:00 до 17:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)

Также для Вас:

- Ski-сервис

- Прокат.

- Инструкторы.

- Мангальные зоны.

- Кафе.

- Камеры хранения.

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65

Детский парк и его график работы

Суббота, 15-ое января

С 10 до 16ч Городской музей

Работают 2 выставки!

11 и 13ч Театр кукол "Золотой петушок"

ПРЕМЬЕРА спектакля "Лиса и Журавль" !!!

С 11ч стадион "Труд"

Лыжная гонка

15 и 16 января в 11:00 и 16:00

"Потерялся Новый год" И.Костерина

Новогодний детектив (6+)

19ч кск "Лидер"

Матч по мини-футболу "Европа-Энергия"

Воскресенье, 16-ое января

11ч Театр кукол "Золотой петушок"

"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена"

Материал подготовила Александра Лебедева