Афиша на 15-16 января

Немного отошли от праздников..и потихоньку вливаемся в обычный режим.
А афиша Озерска продолжает радовать событиями и мероприятиями!
Озерск и его окрестности
Все выходные
Горнолыжный комплекс Егоза
Суббота и воскресенье .... с 10:00 до 17:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)
Также для Вас:
- Ski-сервис
- Прокат.
- Инструкторы.
- Мангальные зоны.
- Кафе.
- Камеры хранения.
СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33
Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65
Детский парк и его график работы
Суббота, 15-ое января
С 10 до 16ч Городской музей
Работают 2 выставки!
11 и 13ч Театр кукол "Золотой петушок"
ПРЕМЬЕРА спектакля "Лиса и Журавль" !!!
С 11ч стадион "Труд"
Лыжная гонка
15 и 16 января в 11:00 и 16:00
"Потерялся Новый год" И.Костерина
Новогодний детектив (6+)
19ч кск "Лидер"
Матч по мини-футболу "Европа-Энергия"
Воскресенье, 16-ое января
11ч Театр кукол "Золотой петушок"
"Невероятные путешествия барона Мюнхаузена"
Материал подготовила Александра Лебедева