Омикрон: распространение и защита – что известно на данный час

Человек, заболевший штаммом омикрон, может быть заразен уже в первые сутки.

Инкубационный период омикрона составляет от 2 до 5 суток, плюс данный штамм передается в семь раз быстрее дельты, способ передачи – прежний: воздушно-капельный. В зоне риска – пожилые, люди с хроническими заболеваниями, не имеющие иммунной защиты, а также дети.

Напомним, в Челябинской области лабораторно подтвержден один случай – женщина изолирована, чувствует себя хорошо.

В регионе ведется постоянный мониторинг. Материал, выделенный от больных новой коронавирусной инфекцией, направляется для проведения молекулярно-генетических исследований в Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. «Дополнительным исследованиям подвергается материал, выделенный от следующих контингентов больных: от лиц, прибывших из-за рубежа; контактных с лицами, прибывшими из-за рубежа; от лиц с подозрением на повторное инфицирование; лиц, заболевших COVID-19 спустя 30 суток и более после вакцинации; во всех случаиях с нетипичным течением заболевания, от детей и подростков до 17 лет с клиническими признаками заболевания, от лиц из семейных очагов», – рассказали в ведомстве.

https://dostup1.ru/medicine/Omikron-rasprostranenie-i-zaschita--chto-izvestno-na-dannyy-chas_145738.html