Директор «Пятерочки» в Кыштыме обокрал собственный магазин на 325 тыс. руб.

Суд Кыштыма вынес приговор бывшему директору магазина сети «Пятерочка» – его обвинили в растрате 350 тыс. рублей, взятых в собственном магазине.

Причиной кражи стало увлечение букмекерскими ставками, которые руководитель торговой точки делал более 10 лет. В один из дней, будучи на рабочем месте, он решил срочно сделать ставку, для чего взял деньги из сейфа магазина.

«Он был уверен, что сможет выиграть, вернуть деньги обратно, и никто ничего не узнает. Подсудимый брал из сейфа разные суммы, вносил их на свою банковскую карту и карту жены. В общей сложности он похитил 325 тыс. и все проиграл», – рассказали в пресс-службе суда.

Очередная ревизия выявила недостачу. Несмотря на то, что игрок в тот же день вернул всю сумму в кассу, его уволили и отдали под суд. Для возврата средств ему пришлось просить помощи у друзей, у матери, а также заложить телефон в ломбард.

Мужчина полностью признал вину. Кроме того, суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у него малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущерба и отсутствие судимостей.

Благодаря этому экс-директору «Пятерочки» дали полтора года условно с таким же испытательным сроком.

https://dostup1.ru/society/Direktor-Pyaterochki-v-Kyshtyme-obokral-sobstvennyy-magazin-na-325-tys_145897.html