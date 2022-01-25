Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об ответственности за создание заторовых ситуаций в результате ДТП без пострадавши

Для стабилизации транспортного потока и снижения возможности создания заторовых ситуаций на дорогах сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о выполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

В соответствии с требованием пункта 2.6.1. Правил дорожного движения Российской Федерации водитель в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором причинен вред только имуществу, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными средствами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение автомобилей по отношению друг к другу и к объектам дорожной инфраструктуры. Действия участников дорожно-транспортного происшествия без пострадавших, только с причинением материального ущерба могут иметь два алгоритма. 1.Оформление Европротокола. Участники дорожно-транспортного происшествия фиксируют, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения автомобилей, после чего освобождают проезжую часть для движения.

Этой процедурой можно воспользоваться если ответственность каждого из водителей на момент дорожно-транспортного происшествия была застрахована по договору ОСАГО, если у участников нет разногласий относительно обстоятельств происшествия, перечня и характера повреждений автомобилей. 2. Если одно из условий не совпадает, необходимо сообщить о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть ГИБДД и в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями сотрудника Госавтоинспекции. В зависимости от обстоятельств дорожно-транспортного происшествия будут даны указания дожидаться на месте сотрудников ГИБДД или, зафиксировав схему ДТП, подъехать к указанному дежурным сотрудником месту.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в соответствии с требованием части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации водитель может быть привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является. Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.