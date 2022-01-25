Администрацию Озерска обязали разобраться с бесхозными сетями водоснабжения

По иску прокурора на администрацию Озерска возложена обязанность признать бесхозяйным имуществом транзитные магистральные трубы, проходящие через подвалы многоквартирных домов.

Необходимо поставить их на учет, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что трубы холодного водоснабжения, которые проходят через подвалы ряда многоквартирных домов города, являются транзитными магистральными трубопроводами (водоводами). УК «Система» обратилась в администрацию городского округа с просьбой принять их на учет как бесхозяйное недвижимое имущество. Однако администрация просьбы проигнорировала.

«Прокурор обратился в суд с иском к администрации Озерского городского округа о возложении обязанности признать бесхозяйным имуществом транзитные магистральные трубы многоквартирных домов и поставить их на учет в Росреестре. Решением Озерского городского суда требования прокурора удовлетворены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Решение суда вступило в законную силу, вопросы исполнения судебного постановления поставлены на контроль.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/administratsiyu-ozerska-obyazali-razobratsya-s-beskhoznymi-setyami-vodosnabzheniya/