Информация о пожаре по адресу ул.Октябрьская, 30: комментарии специалистов

Пожар в жилом доме по ул. Октябрьская 30, случившийся в ночь с 4 на 5 февраля, стал одним из самых трагичных в Озерске за последнее время: в ходе тушения были обнаружены три трупа. Подробности и последствия произошедшего – в комментариях специалистов.

По информации Специального управление ФПС № 1 МЧС России,

сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного типа) по улице Октябрьской поступило ночью с 4 на 5 февраля в 23:50. Первые подразделения пожарных прибыли на место происшествия через 5 минут. Во время пожара происходило горение мебели и вещей на площади 30 кв. м, сильное задымление в подъезде. Погибли три человека (взрослые, мужчины), пострадал один человек (женщина, отравление продуктами горения). Во время тушения пожара было привлечено 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Сотрудники МЧС по маршевым лестницам эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей, еще семерых, среди которых двое детей, — по автолестнице. Пожар был локализован в 00:46.

Во время ликвидации пожара на месте событий находились руководители муниципалитета. Для людей, проживающих рядом с очагом возгорания, были предоставлены помещения Озерского технического колледжа. Некоторые жильцы воспользовались этой возможностью и ожидали окончания пожарных мероприятий в тепле, большинство предпочли оставаться на улице. Эвакуированные вернулись в свои комнаты через несколько часов.

Как пояснили специалисты, в отличие от пожара, который случился по этому же адресу три года назад, в этот раз подача электричества и тепла в здание не прекращалась: был обесточен только жилой блок, где происходило тушение.

Иван Сбитнев, первый заместитель главы Озерского городского округа рассказал, какая поддержка оказывается жильцам шести квартир, которые в той или иной степени пострадали от пожара:

- Муниципалитет занимается восстановлением жилья только в том случае, если оно находится в его собственности, а люди проживают в помещениях по договору социального найма. В жилом доме по ул. Октябрьская, 30 все помещения, пострадавшие от пожара, являются частной собственностью, комнаты приватизированы.





Но со своей стороны, мы постараемся сделать все возможное, все, что в рамках наших полномочий, чтобы помочь людям. Сейчас пытаемся привлечь социальных партнеров для восстановления теплового контура жилых помещений, где пожаром были уничтожены два окна. Кроме того, социальная служба начала прием пострадавших граждан для рассмотрения вопроса по оказанию материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости, утраченных в ходе пожара. В случае необходимости граждане могут обратиться в Комплексный центр (ул. Космонавтов, 1А) для подбора одежды и постельных принадлежностей.

По факту пожара в жилом доме по ул. Октябрьская, 30 Следственным отделом по ЗАТО город Озерск СУ СК РФ по Челябинской области организована проверка, в ходе которой будут назначены необходимые экспертизы, чтобы установить объективную картину случившегося. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа