За сутки число южноуральцев с COVID-19 увеличилось почти до 40 тыс.

В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились 4 400 человек, среди которых 660 школьников.

По данным Минздрава Челябинской области, сейчас общее количество заболевших составляет 39 тыс. 282. С начала пандемии было зарегистрировано 198 тыс. 752 случая заражения. За сутки из больниц выписали 1 642 пациентов, всего – 151 тыс. 581.

За день от COVID-19 умерли 12 человек. Общее число летальных исходов составило 7 847.

https://dostup1.ru/medicine/Za-sutki-chislo-yuzhnouraltsev-s-COVID-19-uvelichilos-pochti-do-40-tys_146322.html