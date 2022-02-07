Сотрудники МЧС спасли зажатого в собственном автомобиле южноуральца

Ночью 6 февраля сотрудники МЧС спасли южноуральца, оказавшегося зажатым в собственном автомобиле в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Челябинск.

У молодого человека, по информации медработников, открытые переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Сейчас он находится в отделении реанимации ЦРБ Кыштыма.

Напомним, накануне на трассе в Башкирии перевернулся частный микроавтобус с 20 пассажирами из Челябинска.

На трассе Москва — Челябинск в Ашинском районе водитель ВАЗа погиб, врезавшись в грузовики. Пассажир легковушки получил ранения.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/sotrudniki-mchs-spasli-zazhatogo-v-sobstvennom-avtomobile-yuzhnouraltsa/