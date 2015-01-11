В Кыштыме спасают рыбу от кислородного голодания

На Верхне-Кыштымском городском пруду начались мероприятия по предотвращению замора рыбы – в этом году процесс кислородного голодания начался раньше обычного.

«Принимаются оперативные меры по оборудованию майн, лунок для насыщения воды кислородом, организуется забор проб для анализа воды на содержание растворенного кислорода», – говорится в сообщении.

Мероприятия проводятся при взаимодействии с госинспектором рыбоохраны, управление гражданской защиты» обеспечивает меры безопасности: места оборудования майн и аэрации огорожены специальной сигнальной лентой. Пруд, подходы и подъезды к нему включены в маршрут патрулирования сотрудников полиции, нарядов ГИБДД.

Противозаморные мероприятия продолжаются. Внести свой посильный вклад в дело предотвращения гибели рыбы от недостатка кислорода может каждый – садоводы, рыболовы-любители и пр. Волонтеры могут связаться с сотрудниками Управления гражданской защиты».

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-spasayut-rybu-ot-kislorodnogo-golodaniya_146473.html