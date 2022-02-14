Депутаты возложили цветы на аллее памяти

За десять лет боевых действий в Афганистане погибли более 15 тысяч советских военнослужащих. Ни один из них не может быть забыт. Свой интернациональный подвиг совершили, в том числе, и жители Озерского городского округа, с честью выполнившие свои боевые задачи.
Сергей Гергенрейдер, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа:
– Мы всегда должны помнить героев локальных военных конфликтов. Их доблесть и героизм не имеют срока давности и достойны глубокого уважения. Светлая память о погибших товарищах, мужьях, сыновьях, навсегда сохранится в сердцах земляков. Особенно важно проводить уроки мужества в школах с приглашением живых участников тех событий - это возможность для подрастающего поколения услышать личные воспоминания, увидеть озерских героев, воинов, исполнивших интернациональный долг.
Василий Сметанин, депутат Собрания, секретарь Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия»:
– 15 февраля для Озерска - это не просто дата. Мы знаем и чтим имена озерчан, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Например, в Афганистане они стойко и мужественно противостояли силам международного терроризма. В той войне наши земляки Алекандр Щипанов, Сергей Синицын, Александр Давыдов, Александр Веретенов награждены медалью «За боевые заслуги». Дружинин Анатолий Кузьмич вернулся в августе 1986 года и был назначен военным комиссаром в Озёрск. Наш коллега по депутатскому корпусу Дмитрий Николаевич Карпинский награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу».
Озерские депутаты возложили цветы и почтили память павших земляков минутой молчания.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа