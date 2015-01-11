Открыть или закрыть электронный больничный лист в Озерске теперь можно по e-mail

Удобно и быстро: подать заявку на закрытие или открытие электронного больничного листа в Озерске теперь можно по e-mail.

Очень удобную услугу запускают медики. Теперь заявки по листку нетрудоспособности, получению консультации по лечению и обеспечению лекарствами можно подать по электронной почте. Пациентов поликлиники №1 ждут по адресу gp@kb-71.ru, для "заводской" поликлиники №3 доступен адрес zp@kb-71.ru.

Для заявки в теме письма необходимо указать причину обращения, в письме - ФИО, дату рождения и контактный номер телефона. Такой формат взаимодействия разгрузит колл-центр поликлинической службы 2-03-03, на который сегодня обращаются более 800 человек в день.