Дистанту – нет. С понедельника дети идут в школу, секции и кружки

По решению Штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа и в связи с окончанием действия постановления главного государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области от 10.02.2022 №3, все общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования начинают работу в штатном режиме с 21.02.2022 с соблюдением требований санитарного законодательства, распоряжений Роспотребнадзора и Правительства Челябинской области.

Возобновляются занятия с детьми в кружках и спортивных секциях, разрешается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с участием детей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49937/