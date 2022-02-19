В посёлке Метлино водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку

Сообщается, что ДТП произошло 19 февраля в вечернее время на улице Береговая. Водитель автомобиль Opel Astra, 54-летний мужчина, при обгоне не справился с управлением и, выехав на правую обочину, совершил наезд на несовершеннолетних девочек.

«В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась на месте ДТП, ее 16-летняя сестра в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию лечебного учреждения. В ходе освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения», – добавили в ведомстве.

Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

В полицейском главке добавили, что виновник ДТП имеет водительский стаж более 30 лет. В 2022 году уже был привлечен к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-voditel-nasmert-sbil-14-letnyuyu-devochku_146804.html