Озерск встречает День защитника Отечества на музыкальной волне

19 февраля в ДК «Строитель» прошел концерт «О Родине. О мужестве. О славе!». Для зрителей выступили солисты и коллективы оркестра "Россияне" (дирижер – Борис Борисов), хор ветеранов " Рябинушка", хоровой коллектив "Хорошие девчата", вокалист Светлана Спесивцева.

Этим праздничным мероприятием Культурно-досуговый центр открыл творческую программу, приуроченную к 23 февраля - Дню защитника Отечества.

В тот же день в ДК им. А.С. Пушкина (п. Татыш) состоялся традиционный городской конкурс военно-патриотической песни «Душа солдата».

Сегодня, 22 февраля на сайте http://mayak-dk.ru можно посмотреть концерт ведущих коллективов и солистов ДК «Маяк» в онлайн-формате. В праздничной программе примут участие: ансамбли танца «Зарево», «Каблучок», «Родничок», «Сорока», вокальные ансамбли «Альянс» и «Аюшка», хор «Гармония», солисты театра эстрадной песни и другие творческие коллективы.

23 февраля ДК «Энергетик» (п. Новогорный) приглашает жителей на праздничный концерт «За доблесть и честь!». Начало в 14:00 часов. Вход свободный.

На всех очных мероприятиях действует масочный режим.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49971/