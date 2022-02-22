Южноуральцам обещают мокрый снег и гололед

Сегодня, 24 февраля, в Челябинской области прогнозируют снег, метели и порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −6°C. Днем воздух прогреется до 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и снега, в горах до умеренных. В отдельных районах возможны метели. На дорогах гололедица. Ветер западной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouraltsam-obeshchayut-mokryy-sneg-i-gololed/