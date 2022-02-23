УСЗН информирует о новом пособии с 01.01.2022 г.

С 1 января 2022 г. в Челябинской области производится ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, предоставляемая в рамках Закона Челябинской области от 28.12.2021 г. № 504-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией».

Прием документов для предоставления ежемесячной выплаты осуществляется органами социальной защиты населения

В целях предоставления ежемесячной выплаты заявителем в органы социальной защиты населения подается заявление о предоставлении ежемесячной выплаты по форме, установленной Министерством (далее именуется – заявление), с приложением следующих документов:

1) документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства на территории Челябинской области;

3) документов (сведений) о регистрации рождения ребенка, страдающего фенилкетонурией, в том числе об основании внесения в актовую запись о рождении указанных детей сведений об отце (в случае внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце со слов матери), об установлении отцовства (в случае установления отцовства);

4) решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним либо договора об осуществлении опеки или попечительства (в случае если в семье заявителя имеются дети, страдающие фенилкетонурией, находящиеся под опекой (попечительством);

5) документа, подтверждающего совместное проживание заявителя и ребенка, страдающего фенилкетонурией;

6) документов, удостоверяющих полномочия законного представителя и его личность (в случае если от имени заявителя выступает его представитель);

7) реквизитов кредитной организации и номера лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации.

Заявителем представляются подлинники документов либо копии документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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