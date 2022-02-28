Новости недели с Александрой Лебедевой (01.03.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
В этом выпуске:
- Своё воздушное пространство для полётов российских самолётов закрыли многие страны. Комментарий руководителя туристической фирмы "Нефертити" о ситуации в сфере авиаперелётов.
- Южноуральцев стали предупреждать об опасности выхода на тонкий лед. Закрылись катки в Озёрске.
- 19 февраля прошел второй этап открытого Чемпионата Озёрского городского округа по зимним гонкам 2022.
- В кск "Лидер" состоялся финальный тур открытого Первенства города по волейболу среди мужчин.
- Кто выйдет в финал конкурса "Мисс Егоза - 2022"?