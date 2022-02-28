Новости недели с Александрой Лебедевой (01.03.2022 г.)

Убийства в 2021 году

Следственным отделом по ЗАТО город Озерск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области в 2021 году возбуждено 5 уголовных дел о совершении убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также 1 уголовное дело о совершении покушения на убийство Подробнее