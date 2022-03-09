Полиция Озерска проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие — 2022»

Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с Отделением лицензионно-разрешительной работы по городам Кыштым, Карабаш и ЗАТО г. Озёрск Управления Росгвардии по Челябинской области на территории Озерского городского округа проводится профилактическое мероприятие «Оружие-2022» в целях профилактики преступлений и правонарушений с применением оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятия их из незаконного оборота, а также агитации населения на добровольную сдачу незаконно хранящихся средств вооружения на возмездной основе.

Если Вы являетесь владельцами гражданского оружия, то в рамках данного профилактического мероприятия Вы можете сдать в полицию, либо в отделение лицензионно-разрешительной работы оружие и боеприпасы, на которые Вам выданы разрешительные документы, срок действия которых истекает.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов в период проведения операции сдающий, в соответствии с действующим законодательством, освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

Желающие сдать оружие могут обратиться в дежурную часть УМВД по адресу: пр.Ленина, 43 или по телефонам: 02, 102, 2-50-85, или в Отделение лицензионно-разрешительной работы по адресу: пр. Ленина 40, 2 этаж, 19 кабинет (дверь налево).

График приема граждан:

Вторник, четверг с 9.00 до 17.00 ч.

Вторая суббота месяца с 9.00 до 17.00 ч.

Перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

Телефон для справок: 5-00-10.