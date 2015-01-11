Пушкинская карта для молодежи в России в 2022 году: как оформить и кто сможет получить

С 1 сентября 2021 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на территории Челябинской области реализуется программа социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта».

Проект направлен на привлечение детей и молодежи к изучению художественной культуры и искусства, а также к освоению ценностей отечественной, российской и мировой культуры.

В рамках программы каждому россиянину в возрасте от 14 до 22 лет за счет средств федерального бюджета предоставляется «Пушкинская карта» номиналом 5000 рублей для покупки билетов в организациях культуры.

Клиентский путь программы «Пушкинская карта».

Каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет с 1 сентября 2021 года может получить электронную карту:

1. Зарегистрироваться в приложении «Госуслуги.Культура», подтвердить номер телефона;

2. Идентифицироваться через Госуслуги, сфотографировать паспорт, сделать «селфи»;

3. Подписать документы в электронном виде на открытие и получение

«Пушкинской карты»;

4. Получить виртуальную «Пушкинскую карту» (в основном в электронном формате, но возможно получение пластиковой карты в отделении«ПочтаБанка»);

5. Зайти на афишу и выбрать мероприятие;

6. Купить билет на сайте или в кассе, используя карту;

7. Посетить организацию культуры.

В Озерском городском округе по программе «Пушкинская карта» работает театр драмы и комедии «Наш дом», на сайте театра размещена информация о том, как воспользоваться картой.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50135/