На поддержку бизнеса в период санкций Челябинская область выделит 800 млн.рублей.

Власти Челябинской области вырабатывают шаги по укреплению экономических позиций региона в период санкционного давления.

Одна из задач – контроль ситуации на рынке труда. Западные санкции могут отразиться на работе системообразующих предприятий, в этой связи, во избежание риска безработицы, глава региона поручил развивать новые логистические цепочки.

«Важнейшая задача сегодня – занятость. В отличие от коронакризиса, здесь западные санкции будут бить по системообразующим предприятиям, которых в нашем регионе много. Есть риск безработицы, и наша задача – помогать предприятиям, в частности, в выстраивании новых логистических цепочек. Я распорядился создать постоянно действующий штаб по логистике, переговорил в субботу с министром транспорта. Будем активно работать и с федеральным министерством в этой части», – подчеркнул Текслер.

Штаб по логистике возглавит заместитель губернатора Егор Ковальчук.

Следующая задача – разработка дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий. Помимо оргмероприятий Алексей Текслер также анонсировал конкретные меры поддержки с общим объемом финансирования около 800 млн рублей.

https://dostup1.ru/economics/Na-podderzhku-biznesa-v-period-sanktsiy-Chelyabinskaya-oblast-vydelit-800-mln_147534.html