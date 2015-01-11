Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 15.03.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 15 марта
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 17 град. С
• атмосферное давление 749 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 93 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе 4 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Дзержинского 53-2п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов
К.Маркса 32, 32А, Октябрьская 15А с 9 до 13 часов
Луначарского 13- 5,6п с 9 до 17 часов
Луначарского 25 с 9.30 до 17 часов
Семенова 23, Матросова 16 с 9 до 18 часов
К-Маркса 4-7п с 13 до 16 часов
2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 53-2п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов
К.Маркса 32, 32А, Октябрьская 15А с 9 до 13 часов
К.Маркса 32-7п с 9 до 14 часов
Луначарского 13- 5,6п с 9 до 17 часов
Луначарского 25 с 9.30 до 17 часов
Семенова 23, Матросова 16 с 9 до 18 часов
К-Маркса 4-7п с 13 до 16 часов
Уважаемые жители округа!
Резкие перепады температуры воздуха приводят к образованию сосулек, наледи на крышах домов и внезапному сходу снежных масс на тротуар. В целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, рекомендуем быть более внимательными, проходя под крышами и карнизами домов. Личный автотранспорт рекомендовано парковать на достаточном расстоянии от строений.
Уважаемые родители!
Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках, детских колясках, не оставляйте их без присмотра и не находитесь с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. Объясните детям опасность игр под карнизами домов.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,14
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 15 марта 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью минус 18-23°, при прояснении до минус 28°, днем минус 4-9°, в низинах до минус 12°.
НЯ: 15-17 марта местами в Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
ОЯ: не прогнозируется.
3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 сообщения.