На Южном Урале 18 апреля стартуют весенние субботники

В Челябинской области с 18 апреля по 6 мая проведут весенние субботники – очистка территорий пройдет по всему региону.

Согласно распоряжению губернатора Челябинской области, от накопившегося за зиму мусора будут избавляться с 18 апреля по 6 мая.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности провести весенние субботники с привлечением населения, в том числе студентов и школьников, с соблюдением санитарноэпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе.

Председателем облштаба по весенним субботникам назначен министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-18-aprelya-startuyut-vesennie-subbotniki_147769.html