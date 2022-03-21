«Ученик года – 2022»: в Озерске проходит муниципальный этап конкурса

В январе 2022 года в общежитии, расположенном по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, 30, был обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением в области груди. В коридоре квартиры, а также на кухне обнаружены следы замытой крови Подробнее