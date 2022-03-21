«Ученик года – 2022»: в Озерске проходит муниципальный этап конкурса

Напомним, что два года подряд конкурс проходил в онлайн формате, а в этом году у участников появилась возможность вновь собраться в малом зале Дворца творчества детей и молодёжи. Возвращение к очному формату проведения конкурса порадовало всех и участников, и членов жюри, и группы поддержки. Именно с этого начала своё приветственное слово заместитель начальника Управления образования Оксана Втехина:
– Наконец сегодня мы собрались сегодня в очном режиме, чтобы сказать друг другу добрые слова, поддержать друг друга, поскольку последние два года мы не могли поддержать участников, дать им обратную связь. Я очень рада приветствовать всех в этом зале. В первую очередь наших участников, которых в этом году пять человек, а также членов жюри: им будет очень нелегко определить победителя, поскольку те портфолио, которые мы уже успели посмотреть, говорят о том, что все участники очень интересные и творческие. Победителем станет только один, но и участие в конкурсе станет хорошей школой и стартом для дальнейшего успеха. Дерзайте, вперёд, всем хорошего настроения.
Оксана Втехина также подчеркнула, что конкурс традиционно является площадкой для обмена опытом, творческим пространством для общения, что в итоге даёт отличный результат
За звание лучшего ученика в этом году решили побороться: Даниил Белов (ученик 10 класса школы №38), Анастасия Шаяхметова
(ученица 11 класса школы №30), Владимир Музалевский (ученик 9 класса школы №25), Васса Четырина (ученица 10 класса школы №29), Дарья Федосейкина (ученица 10 класса школа №21).
В состав жюри наряду с представителями педагогического сообщества вошли начальник Управления культуры администрации Светлана Степанова и по традиции представитель школьного сообщества ученица 11 класса школы №24, победитель «Курчатовских чтений», участница региональных сборов «Лидеры 21 века» Анастасия Скрипина.
После торжественного представления участников на сцене была проведена жеребьёвка, представлены короткие видео визитки от каждого конкурсанта. Далее прошли два конкурса, к которым ребята готовились заранее: краеведческий «Узнай Урал» и инфографики «Культура будущего».
23 марта старшеклассникам предстоит пройти конкурс «Красноречия», а также принять участие в дискуссии на заданную тему. 25 марта в третий день муниципального этапа конкурсанты представят на суд жюри свои домашние заготовки в рамках интеллектуально-творческого испытания (старшеклассники выступят от имени исторической личности). Впереди - самый яркий и динамичный конкурс – творческая презентация. В этот же день состоится подведение итогов и награждение участников. Победитель муниципального этапа будет представлять Озерский городской округ на областном этапе в апреле этого года.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа