Проект «Волшебство звука» стал родным для Озерска и озерчан

Перед началом концерта состоялся пресс-подход, на вопросы журналистов ответили художественный руководитель конкурса «Волшебство звука», лауреат множества Российских и Международных конкурсов Мария Смердова (фортепиано), председатель жюри, лауреат Международных конкурсов Дмитрий Онищенко (фортепиано), член жюри конкурса «Волшебство звука», лауреат Международных конкурсов Иосиф Пуриц (баян).
Музыканты рассказали, что с радостью посещают Озерск, где в музыкальной школе воспитываются талантливые дети. В течение двух дней шло прослушивание юных музыкантов. Иосиф Пуриц отметил высокий уровень исполнительского мастерства оркестра русских народных инструментов, юных вокалистов эстрадного отделения. На вопрос – состоится ли в этом году летняя школа, Мария Смердова ответила, что в планах намечено проведение мероприятия в августе.
Перед началом концерта исполнителей поприветствовал заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков:
– Конкурс стал для нас родным. Он организован для наших юных талантов, и, что бы ни происходило в стране и в мире, это никоим образом не должно их коснуться.
У этого проекта есть очень много друзей. Я сейчас говорю от имени главы нашего округа Евгения Щербакова, генерального директора производственного объединения «Маяк» Михаила Похлебаева, от имени Собрания депутатов, от имени членов партии «Единая Россия». Друзей много не бывает, и мы всегда будем поддерживать этот проект.
Желаю всем хорошего вечера, желаю успехов нашим детям, все они победители потому уже, что участвуют в этом конкурсе.
В ходе концерта Дмитрий Онищенко исполнил произведения Франсуа Куперена и Яна Сибелиуса, предварив его рассказом об интересных фактах из жизни композиторов. Мария Смердова и Дмитрий Онищенко
порадовали меломанов фортепианным дуэтом, где нашлось место и высокой классике, и музыке, написанной для детей. Иосиф Пуриц заворожил зал волшебными звуками баяна, исполнив произведения композиторов разных эпох – Вивальди, Скарлатти, Пьяццоллы.
Зал приветствовал музыкантов бурными аплодисментами и не хотел отпускать их со сцены.
После концерта своим впечатлением поделился один из зрителей, сотрудник производственного объединения «Маяк»:
– С большим удовольствием ходим на концерты. Живую музыку не заменит никакая техника, она затрагивает самые тонкие струны души. Счастлив, что удалось послушать таких высокопрофессиональных музыкантов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наше градообразующее предприятие за поддержку таких проектов и возможность слушать потрясающие концерты.
Фото Владимира Чиркова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа