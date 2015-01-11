Военный прокурор разъясняет: ответственность за распространение «фейковых» новостей

В соответствии с частью 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под «фейковыми» новостями в российском законодательстве понимается заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая в сети «Интернет» и СМИ, под видом достоверных сообщений и создавшая определенную угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, общественному порядку и общественной безопасности.

Ответственность за распространение таких новостей в России законодателем введена в марте 2019 г. Статья 13.15 КоАП РФ дополнена частью 9 – «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой для граждан, от 60 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без такового для организаций.

Исходя из требований закона, а также сложившейся судебной и надзорной практики, к ответственности по этой статье могут быть привлечены не только общественные активисты, журналисты, СМИ, но и рядовые интернет-пользователи.

Ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия в виде гибели или причинения вреда здоровью человека или наступления иных тяжких последствий предусмотрена статьей 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как в виде штрафа в размере до двух миллионов рублей, так и в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена статьей 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как в виде штрафа в размере до одного миллиона пятисот тыс. рублей, так и в виде лишения свободы на срок до трех лет.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50340/