На Станции юных техников идет неделя профориентации «ПРОФЕСТ-2022»

Неделя профориентации проводится на базе СЮТ при содействии ФГУП «ПО «Маяк» и состоит из нескольких конкурсных мероприятий. Цель мероприятий – закрепить, уточнить и пополнить имеющиеся знания обучающихся о мире профессий.

28 марта состоялось торжественное открытие мероприятия и игра-конкурс «Мирный атом».

В конкурсе приняли участие обучающиеся 4-х и 5-х классов - команды школ №№21, 23, 25, 29, 35, 38. В процессе игры ребята познакомились с разными профессиями.

Командам было предложено пройти 7 этапов, на каждом из которых они смогли почувствовать себя в роли инженеров-исследователей, проектировщиков, химиков, астрофизиков, промышленных дизайнеров и представителей других профессий.

По итогам конкурсных заданий призовые места распределились следующим образом: 1 место – лицей № 23; 2 место – школа № 38; 3 место - школа № 35.

Командам школ №№21, 25, 29 были вручены дипломы за активное, творческое участие. Все школьники были награждены памятными подарками от ФГУП «ПО «Маяк».

Подробный фото и видеоотчет здесь: https://vk.com/club165291662

29 марта в рамках «ПРОФЕСТ-2022» прошел конкурс «Юные журналисты атомной отрасли».

Участникам конкурса было дано домашнее задание - подготовить фотографию и небольшой рассказ о людях, работающих (работавших) на производственном объединении «Маяк». Задача ребят состояла в том, чтобы подать материал в формате стенгазеты. В финале конкурса команды защищали свои творческие работы. Им нужно было интересно и «объемно» представить производственников.

Выступления ребят получились очень интересными и содержательными. В каждом рассказе были интересные факты не только из профессиональной деятельности, но и обычной жизни людей. Жюри конкурса отметило хороший уровень подготовки команд и высоко оценило художественное оформление творческих работ.

По итогам конкурса команды были награждены памятными призами от спонсоров, а также дипломами по номинациям:

- «История и память", "Связь поколений"- школа № 29;

- "Связь поколений" - школа № 25;

- "За информативность и креатив" - лицей № 23.

Подробный фото и видеоотчет здесь: https://vk.com/club165291662

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50332/