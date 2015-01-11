В Озерске состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти Н.С. Мусатова

Традиционный XXXVII турнир по дзюдо памяти Н.С. Мусатова среди девочек и мальчиков 2009-2011 годов рождения - это соревнования по-настоящему долгожданные и знаменательные в жизни как озерского спорта, так и областного.

26 марта участие в турнире приняли более 200 юных спортсменов из Челябинска, Златоуста, Миасса, Снежинска, Трехгорного, Кыштыма, Копейска, Аргаяша, Коркино. Озёрск представляли воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» и ДЮСШ. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Дельфин».

Во время награждения призеров спортсменам были вручены ценные призы и подарки.

Результаты традиционного турнира по дзюдо памяти Н. С. Мусатова среди юношей и девушек 2009-2011 г.р.

Юноши

30 кг:

I место - Протасов Тимофей (Трехгорный, СДЮШОР)

II место - Серегин Михаил (Трехгорный, СДЮШОР)

III место - Дунев Максим (Копейск)

III место - Казанцев Матвей (Челябинск, Локомотив)

34 кг:

I место - Березин Петр (Челябинск, Ичибан)

II место - Галиакбаров Вадим (Аргаяш, ДЮСШ)

III место - Шибанов Егор (Коркино)

III место - Казанцев Максим (Челябинск, Локомотив)

38 кг:

I место - Дигель Герман (Челябинск, Локомотив)

II место - Сорокин Евгений (Озерск, ДЮСШ)

III место - Камалов Вадим (Озерск, Эдельвейс)

III место - Абдуллоев Шохзод (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)

42 кг:

I место - Перчаткин Дмитрий (Челябинск, Локомотив)

II место - Игнатьев Дмитрий (Аргаяш)

III место - Иванцов Никита (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)

III место - Исмагилов Эрнест (Челябинск, Ичибан)

46 кг:

I место - Клементьев Святослав (Челябинск, Локомотив)

II место - Голованов Кирилл (Аргаяш, ДЮСШ)

III место - Карягин Владимир (Трехгорный, СДЮШОР)

III место - Пойлом Максим (Челябинск, Ичибан)

50 кг:

I место - Скрипов Владислав (Снежинск, Олимпия)

II место - Широносов Алексей (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)

III место - Лутай Артем (Снежинск, Олимпия)

III место - Бобрик Александр (Челябинск,Локомотив)

55 кг:

I место - Чуватов Тимофей (Челябинск, Локомотив)

II место - Корабейник Максим (Челябинск, Локоомотив)

III место - Бахарев Максим (Трехгорный, СДЮШОР)

III место - Кофеев Федор (Челябинск, Локомотив)

60 кг:

I место - Садыков Карим (Аргаяш)

II место - Чуличков Константин (Кыштым, Инхело)

III место - Григорьев Александр (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)

III место - Боос Манук (Челябинск, Локомотив)

66 кг:

I место - Тихонов Евгений (Челябинск, Локомотив)

II место - Следнев Савелий (Коркино)

III место - Чекаров Константин (Златоуст)

III место - Губаренко Михаил (Коркино)

Свыше 66 кг:

I место - Кудряшов Максим (Снежинск, Олимпия)

II место - Абакумов Сергей (Аргаяш)

III место - Неручев Ярослав (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)

III место - Юлик Феликс (Челябинск, Ичибан)

Девушки 2008-2009 г. р.

48 кг

I место - Романцова Софья (Аргаяш, ДЮСШ)

II место - Попова Полина (Копейск, СШОР)

III место - Шамоня Ксения (Озерск, ДЮСШ)

III место - Мартынова Екатерина (Озерск, ДЮСШ)

52 кг

I место - Шестак Вероника (Челябинск, Юный Динамовец)

II место - Черниязова Виктория (Озерск, ДЮСШ)

III место - Толстоброва София (Озерск, Эдельвейс)

III место - Кулева Полина (Челябинск, Юный Динамовец)

Девушки 2010-2011 г. р.

30 кг

I место - Халеева Екатерина (Коркино, МБУ «СШ»)

II место - Иванова Злата (Озерск, Эдельвейс)

III место - Варфоломеева Дарья (Озерск,ДЮСШ)

+52 кг

I место - Мухамедьянова Вилия (Аргаяш, ДЮСШ)

II место - Дмитриева Миласлава (Челябинск, Локомотив)

III место - Стаканова Арина (Озерск, Эдельвейс)

III место - Баранова Алена (Озерск, ДЮСШ)

Информация и фото МБУ ДО «ДЮСШ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50327/