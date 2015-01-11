В Озерске состоялся традиционный турнир по дзюдо памяти Н.С. Мусатова

Традиционный XXXVII турнир по дзюдо памяти Н.С. Мусатова среди девочек и мальчиков 2009-2011 годов рождения - это соревнования по-настоящему долгожданные и знаменательные в жизни как озерского спорта, так и областного.
26 марта участие в турнире приняли более 200 юных спортсменов из Челябинска, Златоуста, Миасса, Снежинска, Трехгорного, Кыштыма, Копейска, Аргаяша, Коркино. Озёрск представляли воспитанники спортивного клуба «Эдельвейс» и ДЮСШ. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Дельфин».
Во время награждения призеров спортсменам были вручены ценные призы и подарки.
Результаты традиционного турнира по дзюдо памяти Н. С. Мусатова среди юношей и девушек 2009-2011 г.р.
Юноши
30 кг:
I место - Протасов Тимофей (Трехгорный, СДЮШОР)
II место - Серегин Михаил (Трехгорный, СДЮШОР)
III место - Дунев Максим (Копейск)
III место - Казанцев Матвей (Челябинск, Локомотив)
34 кг:
I место - Березин Петр (Челябинск, Ичибан)
II место - Галиакбаров Вадим (Аргаяш, ДЮСШ)
III место - Шибанов Егор (Коркино)
III место - Казанцев Максим (Челябинск, Локомотив)
38 кг:
I место - Дигель Герман (Челябинск, Локомотив)
II место - Сорокин Евгений (Озерск, ДЮСШ)
III место - Камалов Вадим (Озерск, Эдельвейс)
III место - Абдуллоев Шохзод (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)
42 кг:
I место - Перчаткин Дмитрий (Челябинск, Локомотив)
II место - Игнатьев Дмитрий (Аргаяш)
III место - Иванцов Никита (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)
III место - Исмагилов Эрнест (Челябинск, Ичибан)
46 кг:
I место - Клементьев Святослав (Челябинск, Локомотив)
II место - Голованов Кирилл (Аргаяш, ДЮСШ)
III место - Карягин Владимир (Трехгорный, СДЮШОР)
III место - Пойлом Максим (Челябинск, Ичибан)
50 кг:
I место - Скрипов Владислав (Снежинск, Олимпия)
II место - Широносов Алексей (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)
III место - Лутай Артем (Снежинск, Олимпия)
III место - Бобрик Александр (Челябинск,Локомотив)
55 кг:
I место - Чуватов Тимофей (Челябинск, Локомотив)
II место - Корабейник Максим (Челябинск, Локоомотив)
III место - Бахарев Максим (Трехгорный, СДЮШОР)
III место - Кофеев Федор (Челябинск, Локомотив)
60 кг:
I место - Садыков Карим (Аргаяш)
II место - Чуличков Константин (Кыштым, Инхело)
III место - Григорьев Александр (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)
III место - Боос Манук (Челябинск, Локомотив)
66 кг:
I место - Тихонов Евгений (Челябинск, Локомотив)
II место - Следнев Савелий (Коркино)
III место - Чекаров Константин (Златоуст)
III место - Губаренко Михаил (Коркино)
Свыше 66 кг:
I место - Кудряшов Максим (Снежинск, Олимпия)
II место - Абакумов Сергей (Аргаяш)
III место - Неручев Ярослав (Челябинск, ЦД Дениса Ярцева)
III место - Юлик Феликс (Челябинск, Ичибан)
Девушки 2008-2009 г. р.
48 кг
I место - Романцова Софья (Аргаяш, ДЮСШ)
II место - Попова Полина (Копейск, СШОР)
III место - Шамоня Ксения (Озерск, ДЮСШ)
III место - Мартынова Екатерина (Озерск, ДЮСШ)
52 кг
I место - Шестак Вероника (Челябинск, Юный Динамовец)
II место - Черниязова Виктория (Озерск, ДЮСШ)
III место - Толстоброва София (Озерск, Эдельвейс)
III место - Кулева Полина (Челябинск, Юный Динамовец)
Девушки 2010-2011 г. р.
30 кг
I место - Халеева Екатерина (Коркино, МБУ «СШ»)
II место - Иванова Злата (Озерск, Эдельвейс)
III место - Варфоломеева Дарья (Озерск,ДЮСШ)
+52 кг
I место - Мухамедьянова Вилия (Аргаяш, ДЮСШ)
II место - Дмитриева Миласлава (Челябинск, Локомотив)
III место - Стаканова Арина (Озерск, Эдельвейс)
III место - Баранова Алена (Озерск, ДЮСШ)
Информация и фото МБУ ДО «ДЮСШ».