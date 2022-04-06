Участились случаи мошенничества на сайтах бесплатных объявлений

Житель Озерска 1939 года рождения оказался жертвой мошенников в сети Интернет, подав объявление о продаже газовой плиты.

С пенсионером связался покупатель, желающий приобрести товар, и предложил перевести оплату покупки через банкомат. Не предполагая обмана, мужчина отправился в ближайший офис банка, оставаясь на связи, выполнил все указания покупателя, а именно: вставил банковскую карту в терминал, ввел реквизиты и снял свои имеющиеся денежные средства.

Мошенник убедил пенсионера, что это расчет за покупку плиты.

Ничего не заподозрив, доверчивый пожилой мужчина под руководством незнакомца по телефону вновь обналичил деньги с карты в размере 30 000 рублей и перевел их на счет, который ему продиктовал мошенник. Но на этом злоумышленник не остановился, аферист сообщил, что случайным образом к нему на счет пришел перевод сбережений озерчанина и он готов вернуть ему деньги, если тот поторопится и переведет сумму на указанный им номер карты. Пенсионера остановил сотрудник банка, который понял, что мужчина действует по указанию мошенника. Таким образом, 83-летний житель Озерска лишился 30 тысяч рублей и обратился в полицию.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции предупреждают, что один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на специализированных сайтах.

Если вы сами разместили объявление о продаже какого-либо товара, мошенники могут воспользоваться вашей доверчивостью и похитить деньги. Якобы для перевода вам суммы за покупку, злоумышленники просят продиктовать данные вашей карты, а потом код из смс-сообщения. После чего все ваши деньги перечисляются на счета преступников.

Для получения или перевода денежных средств достаточно указать только номер банковской карты, других сведений сообщать не нужно.

Обязательно объясните своим пожилым родственникам и знакомым, как действовать в таких ситуациях.