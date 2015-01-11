В апреле в Озерске пройдут мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления

День местного самоуправления закреплен в календаре государственных праздников страны Указом Президента Российской Федерации и отмечается ежегодно 21 апреля. C 2013 года в Озерском городском округе проводятся мероприятия, приуроченные к этому дню.

В этом году традиционно в школах запланированы классные часы «21 апреля – День местного самоуправления» в учебных заведениях с участием депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа, информационные встречи «По основам местного самоуправления» для молодежи с членами Общественной палаты и лидерами общественных объединений Озерска.

Центральная городская библиотека подготовит выставки исторических и литературных материалов по развитию местного самоуправления в России и на Урале в Центре социально-значимой информации и филиалах. Отдельная выставка подготовлена к 15-летию со дня создания Общественной палаты Озерского городского округа.

Озерская молодежь будет участвовать в VI Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края – 2022».

21 апреля представители озерских НКО примут участие в семинаре-тренинге «НКО - ресурс для развития местного сообщества» в рамках проекта–победителя конкурса Фонда Президентских грантов в г.Кыштыме и 22 апреля - в семинаре «Роль НКО в изменяющемся мире» в рамках проекта –победителя конкурса Фонда Президентских грантов в г.Снежинске.

По всему округу пройдут субботники по уборке территории Озерска.

Особое по важности событие – ежегодный VI Общественный форум «Озерск – территория объединения сил» - пройдет 21 апреля в ДК «Маяк. Форум – это традиционный проект Собрания депутатов Озерского городского округа и Общественной палаты. В рамках работы форума запланированы к обсуждению следующие темы: О роли Общественных палат в формировании конструктивного диалога в регионе; Практика инициативного бюджетирования в Челябинской области; Правовые основы и примеры сопровождения инициативного бюджетирования; Главные законодательные изменения для НКО.

Приглашаем все заинтересованные организации, предприятия, НКО и активных жителей Озерска к участию в мероприятиях ко Дню местного самоуправления. Дополнительную информацию можно узнать в организационном отделе Собрания депутатов по телефону 2-69-39.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50455/