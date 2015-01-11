В Озерске и Кыштыме заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников проведет личный прием граждан

В соответствии с планом работы мобильной приемной органов прокуратуры Челябинской области заместитель прокурора области Денис Ситников 14 апреля текущего года проведет личный прием граждан в городах Озерске и Кыштыме с жалобами на нарушения федерального законодательства.

Прием будет проведен в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства в зданиях прокуратур указанных городов по адресам: г. Озерск, ул. Пушкина, д. 3 «А», г. Кыштым, ул. Калинина, д. 193.

Граждане, желающие предварительно записаться на прием, могут позвонить по телефонам в прокуратуры г. Озерска: 8-35130-2-55-92, 2-53-75, г. Кыштыма: 8-35151-4-45-21, 4-45-19 либо в прокуратуру Челябинской области 8-904-817-74-21.

На приеме необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, обращение на имя заместителя прокурора Челябинской области Ситникова Д.А., копии документов по доводам о нарушениях прав.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50480/