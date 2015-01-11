Роспотребнадзор предупредил о риске отравлений продуктами к Пасхе

Роспотребнадзор по Челябинской области выпустил специальную рекомендацию по профилактике пищевых отравлений во время Пасхи – они касаются правил приобретения продуктов к праздничному столу.

По словам замруководителя регионального управления Владимира Ефремова, чтобы избежать возможных пищевых отравлений, при покупке пищевых продуктов традиционных блюд праздника рекомендуется воспользоваться простыми советами:

внимательно изучить информацию на этикетке, срок годности, состав продуктов, температуру хранения пищевой продукции;

при покупке пищевого продукта удостовериться в целостности его упаковки;

при выборе муки, следует отдать предпочтение расфасованной в бумажную упаковку, качественная мука должна быть без посторонних включений;

при выборе сливочного масла, в первую очередь следует обратить внимание на его состав, если в составе присутствует пальмовое, арахисовое, кокосовое масло или просто ингредиент под названием «заменитель молочных жиров», это маргарин или спред; натуральное сливочное масло имеет светло-желтый оттенок, слабый молочный запах, его консистенция приятная и нежная, оно быстро тает во рту, оставляя молочно-сливочное послевкусие;

при покупке куриного яйца необходимо помнить о том, что не допускается продажа яиц в отделах, реализующих нефасованные продукты, готовые к употреблению; запрещена реализация яиц с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой; яйца должны быть гладкими, ровными, иметь равномерный окрас и правильную форму, на скорлупе не должно быть следов крови, птичьего помета, перьев, а также повреждений;

при покупке готового кулича нужно проверить его внешний вид и состав: следует отдать предпочтение изделиям, изготовленным из свежих натуральных ингредиентов, а не яичного порошка или маргарина вместо масла; верхушка кулича должна быть сухой;

при выборе творога для приготовления пасхи необходимо обратить внимание на запах, цвет, целостность упаковки и маркировку продукта. Хороший творог для приготовления пасхи всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком, чуть кисловатый запах, консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.

Яйца и другие продукты не следует приобретать в местах несанкционированной торговли и в мелких торговых точках, продающих вместе с яйцами молочные продукты. Совместная реализация этих продуктов не допускается.

Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. Варить их нужно не меньше 10 минут с момента закипания во избежание заболевания сальмонеллезом.

Для окрашивания яиц безопаснее всего использовать натуральные продукты, например, луковую шелуху, краснокочанную капусту, свекольные очистки, каркаде, куркуму, шпинат или кофе. При использовании пищевых красителей на их упаковке должны быть знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, информация об изготовителе, дата выработки, состав красителя, условия хранения и срок годности.

https://dostup1.ru/society/Rospotrebnadzor-predupredil-o-riske-otravleniy-produktami-k-Pashe_148902.html