Ветераны ВОВ и блокадники получат по 15 тыс. руб. ко Дню Победы в Челябинской области.

В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны и блокадники получат единовременную выплату в честь 77-й годовщины Победы.

«Принято решение о единовременной денежной выплате в размере 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и южноуральцам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке, то есть людям обращаться за их получением не нужно», – сказал губернатор в ходе областного совещания с главами муниципалитетов в среду, 20 апреля.

Кроме того, к 9 Мая южноуральцам – ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам ветеранов будут направлены именные поздравления.

https://dostup1.ru/society/Veterany-VOV-i-blokadniki-poluchat-po-15-tys-ko-Dnyu-Pobedy-v-Chelyabinskoy-oblasti_148929.html