О временном прекращении движения автотранспорта на площади им. Б.В. Броховича

В День местного самоуправления в Озерском городском округе состоялся VI общественный форум «Озерск – территория объединения силы». Форум собрал более двухсот участников из Озерска, Челябинска, Сатки, Снежинска, Касли, Кыштыма, а также гостей из Удмуртии. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 22-23 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Подробнее
На рейсах авиакомпании «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») проходит традиционная акция для ветеранов Великой Отечественной войны. С 3 по 12 мая 2022 года им предоставляют бесплатные перелеты по всем маршрутам России и СНГ. Подробнее
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» в спорткомплексе «Дельфин» состоялся футбольный матч между командой сотрудников УМВД России по ЗАТО г. Озерск и командой старшеклассников Специальной общеобразовательной школы открытого типа № 202. Подробнее
6 апреля 2022 года, около в 11 часов 31 минуты, в городе Озерск, на проспекте Ленина – 62, водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» при движении задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Подробнее