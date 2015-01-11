В выходные на Южном Урале потеплеет до +16

В Челябинской области в предстоящие выходные ожидается солнечная погода без осадков – воздух в регионе прогреется до плюс 16 градусов.

Так, в ночь на 23 апреля по области ожидается 0-минус 5 градусов, днем субботу потеплеет до плюс 9-14 градусов. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Ночью в воскресенье столбики термометров опустятся до минус 3 плюс 2 градусов, днем воздух прогреется до 16 со знаком «плюс».

https://dostup1.ru/society/V-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-potepleet-do-16_148983.html