Озерчане решают, какие территории будут благоустроены в 2023 году

С 15 апреля по 30 мая проходит голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году. Жители нашего округа, как всей Челябинской области и страны, выбирают объекты, которые, по их мнению, надо улучшить или создать для комфортной жизни.

В течение 2021 года активные жители Озерского городского округа обращались к депутатам и в администрацию, подавали заявки на благоустройство того или иного объекта. Эти предложения были рассмотрены на общественной комиссии, в которую входят представители общественных организаций, депутатского корпуса и администрации.

Среди 8 объектов, предложенных на голосование, будут определены территории, которые наберут наибольшее количество голосов жителей округа.

Список объектов для голосования в Озерском городском округе:

- Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).

- Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.

- Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.

- Благоустройство пешеходной зоны между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.

- Комплексное благоустройство пешеходной зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1).

- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1-6/3).

- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный от озера до КПП (д. 6/12).

- Комплексное благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.

Начиная с 15 апреля, у озерчан есть возможность проголосовать несколькими способами:

1. Зайти на сайт za.gorodsreda.ru и выбрать «Озерский городской округ», чтобы проголосовать за объект.

2. Авторизоваться через «Госуслуги», выбрать из списка общественное пространство, которое, по вашему мнению, должно быть благоустроено в первую очередь.

3. Проголосовать и в ходе личного общения с волонтерами.

Добровольцы и сотрудники МБУ «ЦКиДМ» ежедневно готовы помочь всем желающим в будни с 09:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» по ул. Свердлова, 42, с 16:00 до 20:00 - в ТК «Фестиваль» по ул. Дзержинского, 35, а также в МФЦ по пр. Ленина,62. Кроме того, группа волонтёров ежедневно выходит на остановочный комплекс у ДК «Маяк» и тот, кто ждёт транспорт, сможет провести время с пользой.

Волонтёры будут также работать на площадках, где пройдут майские массовые мероприятия, в частности: 1 мая – на площади им. Ленина, в Детском парке, 9 мая – на площади им. В.И. Ленина, в сквере А.Б. Логинова и вечером у ДК «Маяк», а также на других площадках. Планируется, что волонтёры также поедут в посёлки Метлино и Новогорный.

Администрация округа обращается к жителям с просьбой принять активное участие в голосовании: от вашего выбора зависит завтрашний облик Озерска и поселков!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50626/