Итоги специальных рейдовых мероприятий.

В период с 22 по 24 апреля на территории Озерского городского округа сотрудниками полиции проведены специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.

22 апреля, в период времени с 17-00 до 20-00 часов, на 1 – м км. шоссе Каслинское, проведена массовая проверка водителей группами нарядов ДПС по системе «Тоннель». В проверках приняли участие представители добровольной народной дружины «Озёрские автомобилисты» и главный редактор ПТО «Видеоканал» - Евгения Ларина.

В период проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и 4 водителя, не имеющие водительского удостоверения, либо лишенные права управления транспортными средствами. Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

В отношении двух водителей по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ выбрана мера наказания в виде административного ареста, сроком на 10 и трое суток.

За управление ТС гражданин, не имеющий права управления транспортным средством, будет подвергнут административной ответственности в виде штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС, водитель, передавший право управления, будет привлечен к ответственности в виде наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

Для решения о привлечении водителей к ответственности по ч. 1. ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, по ст.2641 УК РФ направлены в суд.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что управление транспортным средством в состоянии опьянение недопустимо!

Данное нарушение Правил дорожного движения является опасным для жизни!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г Озерск