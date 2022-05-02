2022-05-04PKT09:39:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 04.05.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 4 мая 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -1 град. С • атмосферное давление 740 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 81 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП 1 пострадавший. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22 - 4,5п с 9 до 12 часов Семенова 8 – 1п с 9 до 13 часов 2 В сетях электро-снабжения Отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 - 4,5п, К.Маркса 4 – 1п с 8ч30м до 17час Семенова 8 – 1п с 9 до 13 часов Вниманию жителей округа! Постановлением № 255-П от 29.04.2022 с 30 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим», категорически запрещается посещение лесов до его отмены. Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара: - если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня; - выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; - бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; - дышите через мокрый платок или смоченную одежду; - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112. Уважаемые родители! Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах. Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112». Вниманию автомобилистов! С 02.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Кыштымская (от ж/д переезда до КПП). С 05.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа автодорога Озерск-Кыштым (от КПП в сторону г. Кыштым) Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,14 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 04 мая 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, без осадков. Ветер южный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, в горах и низинах заморозки до минус 5°, днем плюс 14-19°. НЯ: не прогнозируется. ОЯ: не прогнозируется. 3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 183 сообщения. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/50701/ alebedeva 2022-05-04PKT09:39:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.04.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.04.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.01.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 18.01.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.01.2022 г.