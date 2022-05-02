Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 25.04.2022г. по 01.05.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 45 новых случаев заболевания COVID-19.
За этот период выздоровело 55 человек.
В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.
По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 04.05.2022 получили 1 прививку 39801 человек, 2 прививки – 38121 человек, ревакцинировано 12319 человек.
Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.
· Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.
· Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.
· Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.
· Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.
Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.