О временном перекрытии движения автотранспорта и переносе остановок общественного транспорта в связи с празднованием Дня Победы 9 мая

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения жителей округа, что 09.05.2022 г. будет временно перекрыто движение транспорта:

в г. Озерске: с 08:00 до 13:00 час.

- от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;

- от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;

- от перекрестка ул. Еловая по ул. Матросова до пр. Ленина.

С 19:00 до 23:00 час. в районе площади им. Броховича по ул. Блюхера.

В пос. Метлино: с 12:00 до 15:00 час. по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ № 35» д. № 59 до д. №82 по ул. Центральная.

В пос Новогорный: с 10:00 до 13:00 час. по пр. Ленина до ул. Садовая, по пр. Ленина до ул. Парковая.

С 18:00 до 20:00 час. в районе площади у ДК «Энергетик»

В мкр. Татыш: с 18:00 до 20:00 час. в районе площади у ДК им. Пушкина по ул. Трудящихся, д. № 22.

Также будут временно перенесены остановки общественного транспорта (городские и междугородние маршруты):

Маршрут № 2 будет отправляться от остановочного пункта «Мед.городок» и следовать по пр. Победы, ул. Менделеева, пр. Ленина и далее по маршруту.

Маршрут № 3 будет следовать через остановочные пункты, расположенные по пр. Победы, ул. Блюхера, ул. Колыванова, ул. Ермолаева, ул. Октябрьская, пр. К.Маркса и далее по маршруту.

Маршрут № 55 будет следовать через остановочные пункты, расположенные по ул. Октябрьская, ул. Ермолаева, ул. Колыванова, ул. Блюхера, пр. Победы и далее по маршруту

Маршруты № 227, 271, 272к будут отправляться от остановочного пункта «ОТИ НИЯУ МИФИ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50755/