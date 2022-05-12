Синоптики прогнозируют на Южном Урале дожди до конца недели

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни дождливую погоду по всей Челябинской области – осадки ожидаются в пятницу и в выходные.

В пятницу, 13 мая, будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, местами умеренные, возможны грозы. Температура не поднимется выше плюс 14 градусов. Вдобавок возможен порывистый ветер до 17 м/с.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 мая, в регионе заметно потеплеет – до 15-21 градуса. Однако дожди не прекратятся. В регионе по-прежнему ожидается облачная погода и осадки.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-prognoziruyut-na-Yuzhnom-Urale-dozhdi-do-kontsa-nedeli_149659.html