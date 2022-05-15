Водитель УАЗ совершил столкновение при выезде на встречную полосу движения.

14 мая 2022 года, около 9 часов 55 минут, на 9 – м километре автодороги город Кыштым - поселок Новогорный, водитель УАЗ на изгибе дороги допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем марки ВАЗ – 2114.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия автомобили технически повреждены. Оба водителя получили телесные повреждения, госпитализированы в отделение травматологии городской больницы.

В отношении водителя УАЗ возбуждено административное производство:

По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишению права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

По ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ «Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями». За данное нарушение водительбудет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере пятисот рублей.

По ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей обращать внимание на требования дорожных знаков, снижать скорость и воздерживаться от выполнения опасных маневров. Игнорирование определенных ограничений и нарушение правил нередко приводят к потере контроля над управлением транспортного средства и возникновению ДТП.

Только оптимально выбранный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, максимальное избегание таких маневров, как опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения, отсутствие резких перестроений, обеспечивают безопасное движение транспортных средств.

Уважаемые водители, помните: «Вас ждут дома! Не торопитесь, не нарушайте Правила дорожного движения. От Вашего поведения на дороге зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь близких и родных Вам людей!».

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко