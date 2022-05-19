В Озерске провели акцию «Бегущий пионер»

В советское время быть пионером, то есть первым, мечтали все школьники. Ребята давали торжественную клятву, с гордостью носили красный галстук. Пионеры проводили праздничные линейки, собирали макулатуру, участвовали в субботниках.

Воспитывать ответственных, трудолюбивых и честных граждан страны – это было главной задачей организации, которая прекратила существование вместе с Советским союзом.

19 мая библиотекари абонемента «Юность» Центральной городской библиотеки совершили круиз в далёкое прошлое в «Страну пионерии». Начался день пионерии с библио-пробежки по городу с акцией «Бегущий пионер». Библиотекари задавали вопрос: «А знают ли горожане, какой сегодня праздник?». Знают! Так же знают - в каком году образовалась пионерская организация, что символизируют три конца пионерского галстука, как называлась военно-спортивная игра пионеров, чьё имя носила Всесоюзная пионерская организация до 1924 года.

Не все, но многие знали ответ на вопрос: кто был инициатором создания детской пионерской организации? Молодежь города тоже попадалась начитанная и знающая. Все с удовольствием отвечали на вопросы и на память о празднике получали красные пионерские галстуки.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50905/