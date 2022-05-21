Из Челябинска запустят прямые рейсы в Стамбул с 7 июня

С 7 июня из Челябинска будут отправляться прямые рейсы в турецкий Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

«Рейсы в Стамбул будут летать с 7 июня, по вторникам. Время в пути — 5 часов 15 минут. Для всех пассажиров мы планируем предоставлять бесплатное легкое питание и напитки»,

— сообщили в авиакомпании.

Перевозить пассажиров будут на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые застрахованы в российских компаниях. Стоимость билета в одну сторону — 16 445 рублей. Бронирование уже открыто.

Напомним, в середине апреля в турецкой Анталье создали авиакомпанию специально для российских туристов с целью не перекрывать турпоток. 29 апреля она начала работать в Челябинской области, в тот же день из столицы Южного Урала отправился первый после введения санкций авиарейс из Челябинска в Анталью. Маршрут будет осуществлять все лето перевозчик Turkish Airlines.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/iz-chelyabinska-zapustyat-pryamye-reysy-v-stambul-s-7-iyunya/