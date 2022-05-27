Школьники из Челябинска и Озёрска стали лучшими на предварительных онлайн-прослушиваниях в ГИТИС.

МТС и ГИТИС в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М» объявляют результаты предварительных онлайн-прослушиваний на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы.

Во второй тур испытаний приглашены 29 юных жителей Урала, среди который семь абитуриентов из Челябинска и Озёрска.

В этом году творческий проект МТС объединил более 400 абитуриентов из городов Урала и Северо-Западного федерального округа, среди которых были участники из Челябинска, Озёрска, Кусы и Златоуста. Во время онлайн-прослушиваний южноуральские выпускники представили педагогу ГИТИСа, актеру театра и кино Алексею Калинину и профессору, народному артисту РФ, руководителю Мастерской ГИТИСа Алексею Анатольевичу Блохину басни Крылова, отрывки из романов «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера и «Белая гвардия» Булгакова, юмореску «О бренности» Антона Чехова, стихи Сергея Есенина, Роберта Рождественского и другие литературные произведения. Каждый участник проекта старался раскрыться за выделенное ему время и показать педагогу свои умения, используя не только актёрские, но и музыкальные таланты.

В число лучших ребят по итогам онлайн-прослушиваний вошли южноуральские абитуриенты: Алексеенко Владислав, Пикалов Данила, Дружинин Виталий, Ледовский Дмитрий, Карпова Дарья из Челябинска, а также Барышев Матвей, Сорокина Валерия из Озёрска.

Им зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актёрский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По итогам Алексей Калинин отметил высокую подготовку уральских ребят. В рамках онлайн-прослушиваний все конкурсанты также смогли принять участие в мастер-классе, на котором рассказали о требованиях для поступления, выборе репертуара, мастерах, набирающих учеников, и сроках приемной кампании.

«Я с раннего возраста занималась актёрским мастерством, мне всегда нравилось выступать на сцене, и сейчас я целенаправленно иду к цели поступить в театральный ВУЗ. Очень положительные впечатления от онлайн-прослушиваний и ценный опыт, который мне обязательно пригодится – я смогла пообщаться с преподавателем ГИТИСа Алексеем Олеговичем Калининым, он спрашивал меня о подготовленной программе и задавал дополнительные вопросы, которые помогли мне раскрыться и лучше войти в образы героев, от имени который я читала и пела», – отметила Валерия Сорокина из Озёрска.

«Без сомнения наши южноуральские ребята очень талантливы, и я рад, что они ярко показали себя во время онлайн-прослушиваний и получили рекомендации преподавателей ГИТИСа. Будем следить за их дальнейшими успехами и ждать результатов следующих этапов вступительных испытаний. Тем более, у нас уже есть реальный пример – в одном из прошлых сезонов проекта «Поколение М» челябинец Артем Зеленин смог не только успешно пройти онлайн-прослушивания, но и дойти до финала, исполнить свою заветную мечту и поступить в ГИТИС. Верю, что и другие южноуральцы смогут добиться цели – для этого мы даём им еще одну возможность заявить о себе и принять участие в онлайн-конкурсе нашего проекта «Поколение М». Для этого нужно записать на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить мая на сайт проекта до 31 – автор лучшей работы будет допущен сразу ко второму туру прослушиваний», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

О проекте «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, недавно отметивший 140-летие. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.

На фото: Валерия Сорокина.