Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня вторник 31 мая 2022 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 10 град. С
• атмосферное давление 739 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 84 %
• ветер Западный 4-7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Ленина 13,15,17 с 9 до окончания
Гайдара 27-7п с 9 до 13 часов
Иртяшская 15-2п с 9 до 14 часов
Дзержинского 56-2п с 11 до 14 часов
Иртяшская 10 с 13 до 15 часов
2 В сетях электро- снабжения:
п. Лесохим с 10 до 12 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Еловая 1,5 с 9 до окончания
Гайдара 27-7п с 9 до 13 часов
Иртяшская 15-2п, К Маркса 17 с 9 до 14 часов
Дзержинского 56-2п с 11 до 14 часов
Иртяшская 10 с 13 до 15 часов
Водителям автотранспортных средств
С 23.05.2022 г. ведутся работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Советская, от ул. Космонавтов до ул. Набережная и по ул. Советская (в районе магазина Москательный), с 25.05.2022 г. по проезду Объездной (в районе магазина Монетка).
Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств обеспечить свободный проезд дорожной техники, освободить ремонтируемые участки от легкового транспорта и использовать объездные пути.
Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».
По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.
1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме.
1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме.
1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,13
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.
На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются:
- с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон;
- с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон.
Места для массового отдыха на водоемах:
- пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;
- пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;
- пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;
- пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28;
- пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».
Места опасные для купания:
- обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4;
- обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1;
- обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;
- озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым;
- озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный.
3. Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим.
Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен.
На период действия особого противопожарного режима:
-запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
- запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог.
4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 31 мая 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, на крайнем севере до умеренных, днем в большинстве районов кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 5-10°, днем плюс 15-20°, на крайнем юге до плюс 23°.
НЯ: местами порывы ветра до 20 м/с.
ОЯ: не прогнозируется.
2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, потери курсовой устойчивости при сильном боковом ветре, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 3-8 случаев (Р=0,3).
4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах.
6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 сообщений.