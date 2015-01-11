Статистика по ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России с 23 мая по 5 июня 2022 года.

В период с 23 мая по 5 июня 2022 года все подразделения ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России функционировали в штатном режиме. Медицинская помощь в экстренном и неотложном порядке оказывалась отделением скорой медицинской помощи, дежурными врачами и специалистами приемного отделения.

За прошедшие две недели с 23 мая по 5 июня бригады скорой медицинской помощи выезжали на вызовы по городу Озерску 658 раз, из них 15 - ложные. В поселках Новогорный – 61 раз (0 – ложных), Метлино – 15 (2 – ложных). Основная причина вызовов – гипертоническая болезнь, повышение артериального давления.

В приемное отделение городской больницы бригадами скорой медицинской помощи доставлены 63 человека, самостоятельно обратились 274 гражданина. 65% случаев обращений составляют различные травмы.

479 взрослых больных и 44 ребенка были госпитализированы в различные стационарные отделения клинической больницы №71.

Было выполнено 114 хирургических операций.

В акушерском отделении было принято 12 родов.

Детская поликлиника приняла 674 вызова по всему Озерскому городскому округу. У детей диагностирован 571 случай ОРВИ. Зафиксировано 25 укусов клещей. Среди пострадавших привитых – 10. Диагностирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди детей.

По данным на 05.06.2022 года в ОГО привито от ковида первым компонентом вакцины – 230 детей, двумя компонентами – 225.

В call-центре городских поликлиник было принято 1701 обращение от взрослого населения. По городу Озерску диагностировано 137 случаев ОРВИ среди взрослых, по поселкам: Метлино – 34, Новогорный – 9.

От клещей пострадали 49 человек из Озерска, 22 – из п. Новогорный, 8 – из Метлино. Диагностирован один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди взрослого населения.

Вакцинировано от ковида в Озерске 245 человек, ревакцинировано – 645. В поселке Новогорный вакцинировано четверо, ревакцинацию прошли 24 человека. В Метлино – 3 и 18.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России