2022-06-11PKT17:25:00 | --- Приглашаем на службу в полицию! Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу граждан, не имеющих судимости, годных по состоянию здоровья на вакантные должности: • Полицейский патрульно-постовой службы полиции • Полицейский (водитель) дежурной части • Полицейский (водитель) патрульно-постовой службы полиции • Полицейский (водитель) изолятора временного содержания • Полицейский ИВС • Участковый уполномоченный полиции • Помощник участкового уполномоченного полиции ПП «Новогорный» • Оперуполномоченный отдела уголовного розыска • Оперуполномоченный полиции ПП «Новогорный» • Инспектор ДПС • Младший инспектор-кинолог ЦКС • Инженер-электроник ДЧ • Вожатый (проводник) служебных собак Социальные гарантии сотрудникам МВД: • стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет; • материальная помощь один раз в год; • ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней; • бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно; • предоставление ипотечного кредита сотрудникам МВД (ставка 9,1%) в банке ВТБ (ПАО) • право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи); • бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей; • право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста; • карьерный рост; • возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб.61, по телефонам: 8(351)2-59-12, 8-9993711012 дополнительно: по оформлению на службу в ГИБДД: 8(351) 4-36-02 по оформлению в Пункт полиции «Новогорный»: 89993729353 п. Новогорный, ул. Энергетиков, 3. alebedeva 2022-06-11PKT17:25:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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Приглашаем на службу в Полицию.

Приглашаем на службу в Полицию!

Приглашаем на службу в Полицию!

Приглашаем на службу в Полицию!