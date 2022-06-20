26 июня на территории береговой зоны парка состоится открытие SUP-сезона 2022.

26 июня, с 12:00 до 18:00 (мероприятие перенесено из-за погодных условий с 18.06.2022) на территории береговой зоны парка культуры и отдыха состоится открытие SUP-сезона 2022.

Организаторы мероприятия: МБУ «ПКиО» совместно с АНО ФС РИП АО ЗОЖ «Роза ветров».

Программа:

12:00 — регистрация участников;

13:00 — обучение и катание на сап-бордах для всех желающих;

брейк-данс шоу;

14:00 — соревнования на сап-бордах;

15:00 — награждение участников;

16:00-18:00 — свободное катание.

Фестиваль пройдёт при информационной поддержке УКС-ТВ и "Озёрск.ru — Все новости Озёрска"!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51413/