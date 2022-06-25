Минтруд перенес 2 нерабочих дня с новогодних праздников в 2023 году.

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году – благодаря этому россияне получат два дополнительных нерабочих дня.

Согласно постановлению, новогодние праздники начнутся 31 декабря – благодаря тому, что в 2022 году эта дата приходится на субботу. А закончатся через неделю, 8 января.

Но так как 1 и 8 января – это воскресенья, то выходные с этих дней переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Кроме дополнительных дней отдыха на первой неделе января в новом календаре предусмотрены дополнительные нерабочие дни. В 2023 году это 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня и 6 ноября – так как День народного единства 4 ноября приходится на субботу. Таким образом, суммарно россияне получат в следующем году 13 дополнительных нерабочих дней.

https://dostup1.ru/society/Mintrud-perenes-2-nerabochih-dnya-s-novogodnih-prazdnikov-v-2023-godu_151214.html